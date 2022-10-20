美股無法續漲，日股20日也失去上攻力道，早盤結束時，日經指數收26,954.15點，跌303.23點或1.11%。東證收1,892.98點，跌12.08點或0.63%。

全球債市下滑，美國10年期公債殖利率飆至多年新高，美元姿態更為強勢，亞洲匯市20日早盤，日圓兌一美元一度在149.77與149.96之間游走，150大關已近在咫尺，續寫32年新低。

因基準公債殖利率已大升至容忍點附近，日本央行(BOJ)突然在20日大筆敲進自家公債。就在日本央行出乎意料地進行10月首次買債行動之後，當地10年期的殖利率一度小漲0.5個基本點，來到0.255%。

大和證券認為，若美國公債殖利持續在高檔，恐怕對日本股市不利，可能還有下修空間，目前看起來日經要跌到26,500點左右，才比較有買進吸引力。

類股中，因國際油價反彈，能源族群表現較好，漲幅一度來到0.86%。另外，長期利率上升讓銀行業者獲利可期下，金融產業一度漲0.44%。

至於權值股中，迅銷跌2.04%，東京威力科創跌2.85%，通訊以及汽車零組件供應商藤倉，更是大跌5.3%。