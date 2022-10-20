台北榮總團隊，由右至左依序為血液科主任蕭梁材、血液科醫師劉耀中、副院長侯明志、公共事務室主任吳建利。（陳人齊攝）

隨著台灣步入超高齡社會，我國每年的骨隨分化不良症後群（MDS、又稱血癌前期）病患正急遽增加，每年約有800至1000人確診。台北榮總今天發表最新研究，找出血癌重要生物標記SALL4癌基因，不僅能得知病患用藥後的成果好壞，還有助未來標靶藥物的開發，此研究內容已在今年5月26日登上頂尖醫學期刊「新英格蘭醫學雜誌」。

過去治療MDS只能透過輸血或支持性療法，但2004年起「去甲基化藥物」問世，讓MDS病患能透過靜脈注射或皮下注射的方式，抑制癌細胞生長，不過台北榮總血液腫瘤科主治醫師劉耀中卻打破傳統思維，大膽試想「去甲基化藥物」有無可能在抑制腫瘤生長的同時，打開人體的致癌基因？

果然，劉耀中在與美國波士頓布萊根婦女醫院、波士頓哈佛幹細胞研究所，以及義大利與中國等多國研究員展開跨國研究後，首度發現癌基因SALL4，且這款癌基因與「去甲基化藥物」有密切關係，當患者在使用「去甲基化藥物」後，有3至4成病患的癌基因SALL4會被激活，被激活的病患存活率較差，未被激活的則維持良好存活率，兩者間的死亡風險甚至相差3到6倍。

劉耀中說，這顯示癌基因SALL4可作為藥物治療抗藥性或評估療效好壞的判斷依據，將來MDS病患在使用「去甲基化藥物」後，可透過抽取骨隨血液偵測療效，讓血癌治療更趨精準，此外，此項發現也意味著將來能藉由SALL4的機轉，來開發新一代標靶藥物，或找出對患者最適當的用藥組合。

北榮每年平均新增80至100名MDS病患，其中有8成年齡介於60至80歲左右，這些患者多半是因貧血、血小板低下，或是身體不明原因瘀青、食慾不振、體重下降、經常感染等原因就醫，最後被診斷出MDS。

如果在使用「去甲基化藥物」後，被檢查出癌基因SALL4表現上升該怎麼辦？劉耀中說，現階段仍只能改用其他治療方式，如低劑量化療搭配標靶藥BCL2抑制劑等交叉使用，應能有效降低癌細胞生成，增加病患存活率。