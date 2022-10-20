近幾年來ATM包括當機、或跨行轉帳的問題時有所聞，對此作為全體銀行跨行轉帳中樞平台的財金公司即將在本月22、23日，即本周末進行緊急備援演習，對此財金公司指出，此次主要辦理ATM的跨行服務系統主備中心切轉演練，其中將測試四大模擬情境之下，跨行轉帳的暢通性。

由於演練的進行，因此在週末深夜狂歡後要用錢的民眾可能要注意了，由於財金公司的演練將在周六、周日這兩天的凌晨4點進行，對此財金公司特別提醒，主、備中心系統切轉期間，預期將各暫停跨行服務15～30分鐘，以辦理各項跨行服務驗證，若驗證作業提前完成，將提前恢復跨行服務，而跨行服務暫停期間，不影響個別金融機構系統的運作與服務，因此，民眾倘有ATM相關服務需求，請選擇往來存款銀行所設置的ATM辦理。

財金公司表示，此次的測試目標，是為提升ATM跨行系統的服務品質及應變能力，為使民眾的不便影響降至最低，特別安排在假日的凌晨交易離峰時段進行系統切轉。事實上，財金公司為了防止ATM跨行轉帳中斷，光是主中心就有兩套互為備援的 ATM跨行系統，而此次演練的假設情境，則是萬一財金公司主中心兩套互為備援的「ATM跨行系統」同時發生異常時，將「ATM跨行系統」緊急切換至異地備援中心營運，是否能順暢？

對此財金公司特別在此主軸之下，再提出四大模擬情境予以驗證，包括了：1、當緊急狀況發生時，由異地備援中心接管系統的作業程序與時間；2、在主、備中心系統切轉的過程中，各金融機構的系統及網路都能自動連接至正確的服務中心，並且順暢運作，無需人工介入；3、主、備中心系統切轉，金融機構間帳務處理正確；4、不論係由備援中心自主中心接管服務，或由主中心自備援中心接管服務，接管後均能正確及順暢的提供各項跨行服務。

財金公司每年都會辦理ATM跨行服務系統應變演練，今年亦提出四種不同的模擬情境來強化規格，來作好跨行測試系統主、備中心切轉演練；財金公司也指出，屆時在本周末，全體金融機構都將來參與這場模擬演練，以確保跨行支付系統的穩定與安全。