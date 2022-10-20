戴爾科技集團推出與VMware共同設計的全新基礎架構解決方案，搭配NVIDIA適合所有工作負載且高效安全的加速基礎架構－BlueField DPU，並與NVIDIA深化AI領域合作，為企業之多雲及邊際策略提供更先進的自動化技術及更強大的效能，並透過改善關鍵決策的即時數據分析，加快數位轉型。

戴爾科技集團技術副總經理梁匯華表示，我們看到客戶希望能簡化多雲與邊際部署，提高IT效率與效能，並滿足即時數據分析需求，尤其是在科技製造業、服務零售業、金融業與醫療保健業的需求大幅提升。雖然愈來愈多客戶想運用AI獲取商業效益，但對客戶來說，整合AI解決方案與基礎架構卻是最大障礙。

梁匯華表示，戴爾科技集團與VMware在多雲、邊際和安全性等IT核心領域開展多項聯合工程設計項目，幫助客戶更輕鬆地管理數據；戴爾科技集團更與NVIDIA攜手，讓部署、擴展和管理AI基礎架構和工作負載變得更加容易，從而發揮AI的商業優勢，實現更快速的轉型。

NVIDIA資深解決方案架構協理康勝閔表示，AI運算效率、AI模型與資料的安全性無疑是企業調整資料中心架構以加速發展AI應用最關鍵的核心，NVIDIA BlueField DPU（資料處理器）是現代資料中心和超級運算基礎架構首選的創新技術，無論是多雲部署架構或是邊際進行AI運算，透過NVIDIA DPU進行卸載、加速、隔離多種先進的網路、儲存空間和安全服務，確保主機硬體設備以及雲端運算平台的絕佳處理效能、安全性、穩定度及管理能力。

Dell VxRail為邊際提供更高效能，是有史以來最小的系統全新推出的Dell VxRail超融合（HCI）解決方案不僅是業界唯一與VMware聯合設計，以超融合基礎架構為基礎的NVIDIA DPU解決方案，亦是業界第一個獲得NVIDIA AI Enterprise 最新軟體套件認證的HCI解決方案。

NVIDIA AI Enterprise是一套端到端、雲原生的AI和數據分析軟體套件，藉由NVIDIA提供優化、認證和支援，可在VMware vSphere with NVIDIA-Certified Systems上運行，適用在混合雲環境中快速部署、管理和擴展AI工作負載。

戴爾科技集團持續在軟體創新研發，讓VxRail具備獨特的優勢，VxRail HCI系統軟體的持續改良幫助客戶能夠更好地掌控AI部署，讓客戶可依照規畫好的時程，驗證、編排和自動化叢集部署，對於遠端或分散式AI環境有強烈需求的企業是最佳選擇。