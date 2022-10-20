近來許多政治人物就讀碩士在職專班的論文涉及抄襲，引發社會風暴，許多大學因此設置規定，學生論文要經過比對系統確認未抄襲才能拿到畢業證書。教育部長潘文忠今天表示，正在建置官方的論文比對系統，明年12月起就可以提供學校使用。

潘文忠及國立大學校長今天到立法院教育及文化委員會備詢，國民黨立委林奕華質詢指出，近來許多政治人物的論文出問題，我國高教形象受到嚴重傷害。許多大學為了捍衛學術倫理而採取措施，譬如台大就規定碩博士生需通過論文相似度比對才能辦理離校手續。

林奕華進一步要求，既然大學都陸續為學生論文進行比對，那是不是應該將這項規定入法，修正《學位授予法》要求碩博士需經論文比對，確認沒有抄襲後，始得領取畢業證書。

潘文忠回覆，將廣泛收集資料及進行盤整後，才能決定是否將論文比對入法。不過教育部明年編訂2500萬元的經費建置論文檢測系統，明年12月起就可提供給大學使用。

教育部高教司長朱俊彰則說明，國家圖書館有國內最完整的碩博士論文，因此教育部委託它開發論文檢測系統，一旦開發完成，會提供可大學免費使用。這個系統主要是比對學生新發表的論文是否跟國內既有碩博士論文有多大的相似度。

朱俊彰進一步指出，學生新發表的論文，除了跟國內既有論文比對，還要跟國際上的論文比對。對於比對國際上的論文，目前都是由各校自行採購民間的比對系統，價格偏高。

朱俊彰說，教育部已和國科會透過國家授權模式，由政府統一向業者採購論文比對系統，價格比較便宜，比對的範圍、次數及資料量也比較多，目前這部分作業已經完成。大學比對學生新發表的論文，可以同時使用官方及民間的系統來進行。

不過朱俊彰強調，論文比對不是判斷論文是否抄襲的唯一指標，學校不能以相似度就來認定論文有沒有抄襲，而是應該組成學倫小組，由學者專家來認定是否抄襲。