台北市刑警大隊楊姓偵查佐與該詐騙集團戴姓女嫌交往，楊男竟涉嫌收受百萬元賄賂，向詐團洩密查緝進度；新北檢19日搜索楊男住處，查扣其名下位於新莊的1棟房子與1輛保時捷，同時約談楊男到案，訊後向法院聲請羈押禁見獲准。

檢警調查一起投資詐騙機房案時，發覺詐欺集團成員詳細掌握警察專案期間，並深諳躲藏之道，深入追查後發現該詐欺組織龐大，自2019年起陸續以假博弈、真詐欺平台行騙，被害人達上千人，受害金額為數億元。

該集團利用戴姓成員與楊男交往，給予數百萬元現金及名錶為對價，使楊男利用其職務上的警政查詢系統與165查詢系統，查詢司法機關對上開集團查緝的進度等資訊並回報予該集團，另基於洗錢的犯意，協助該集團成員掩飾隱匿犯罪所得。

新北檢19日指揮法務部調查局新北市調查處、內政部警政署政風室、警政署刑事警察局、廉政署、台北市政府警察局督察室，兵分2路搜索楊男的辦公處所、楊男與另案被告戴女的住居所等地，查扣位在新北市新莊區的1棟不動產1棟及1台保時捷等物。

新北檢表示，將繼續深入追查本案、相關詐欺案，並積極查扣犯罪所得，以維護公務人員的廉潔性及打擊詐欺集團，維護民眾財產安全。