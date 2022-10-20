馬祖南、北竿上周發生無預警大停電事件，民進黨立委洪申翰日前於經濟委員會指出，馬祖珠山電廠需要擴充人力、發展綠能以及加強風險管理。台電董事長曾文生回應，未來將在馬祖發展風電以及儲能。

曾文生說明，馬祖上周的停電主因是珠山電廠其中一部機組跳機，導致其他機組快速升載負擔過大，致使連續跳脫。他強調，馬祖電廠明年就能設置2MW儲能設施，屆時將能在機組跳脫時分擔壓力，快速調度電力。

不過，立委洪申翰指出，馬祖10部機組僅4部正在使用，照理說不應「跳一部就整個大跳電」，電廠人力及系統性的風險管理不足才導致上周停電事故，希望台電儘速補齊人力，避免更多負面效應產生。

曾文生表示，台電目前補3名人力，未來會再加強培養離島人才。

此外，目前馬祖珠山電廠一度電發電成本12.56元，洪申翰指出，綠能發電成本比燃油、燃煤低，照理說馬祖多發一度綠能的電，台電能多賺一度電的錢，不解為何馬祖綠能發展，落後於澎湖、金門？

曾文生回應，會盡量找出馬祖發展綠能的空間，過去也曾和連江縣政府討論，其實馬祖適合發展風電，但不是大風機，而是小的風機，但替代柴油發電成本綽綽有餘，接下來會往這個方向做，同時也會做儲能。

洪申翰建議，台電應研議協助馬祖「擴大綠能及儲能」的計畫，馬祖因為是離島，人事成本比較貴，緯度也比較高，經濟部也應特別研議適合馬祖離島的費率，幫馬祖發展。他提醒，馬祖多發一度電，對台電財務就多一分幫助，甚至蓋「儲能」都是划算的。

曾文生說，「台電應該要自己跳下來做」，當然躉購費率如果能調，能源局開會的時候來調，「但是我是覺得台電要自己跳下去做」。洪申翰強調，一定要增加民間發展綠能的誘因，後續將追蹤台電與經濟部的計畫報告，為馬祖的電網韌性持續努力。