英國首相特拉斯（Liz Truss）稍早正式在唐寧街發表請辭聲明，向大眾宣布辭去首相職務，成為歷史上僅45天即下台「最短命英相」。對此，國內「首席捕鼠大臣」、人稱「英國第一貓」的賴瑞（Larry the Cat）隨即發文表示，「國王問我要不要當首相，因為這些胡言亂語已經流傳很久了…」
推文曝光引起大批網友嘲諷，「國王萬歲」、「這可能是英國可以往前邁進的唯一方式…」、「明智的選擇」、「很高興她(特拉斯)走了」、「賴瑞是英國傳奇」
還有其他貓奴網友也曬出自己的愛貓回應，「我的貓同意國王的提議!讓賴瑞成為下一任首相」、「我的Milo(貓名)也點頭」、「Douglas(貓名)想要一起競爭」
文章來源：King Charles ‘makes surprising new appointment as UK Prime Minister’ following shock resignation of Liz Truss
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