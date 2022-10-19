高雄市議員黃捷去年遭百萬YouTuber小玉（朱玉宸）涉嫌使用「換臉軟體」製作不雅影片販售，又遭網友盜用她在高雄市議會的自拍照片，放到包養網站「甜心花園網」上「求長期包養」。黃捷憤而報警提告，事後警方查出是高雄市葉姓網友所為，依法送辦。台北地檢署依加重誹謗罪起訴葉姓網友。

去年黃捷在粉專放出自己照片被盜的截圖，圖為黃捷在市議會自拍照，內容寫著求「長期包養」。黃捷還特別出面說明自己躺著也中槍，呼籲民眾小心，「這人真的不是我，我不住新店、身高也沒165。」

黃捷的自拍照片被放到交友網站，對方暱稱為「小清」，還說自己「清時有味是無能」，在地區部分被放上高雄市鼓山區和新北市新店區。身高165公分、年齡26歲等。黃捷向高雄市警局鳳山分局報案，提告網友涉嫌加重誹謗、盜用她自拍照，涉嫌違反《著作權法》。

檢方調查，葉姓網友明知黃捷並無在包養網站「甜心花園網」上尋求他人包養之意，竟於去年11月16日至18日，在高雄市楠梓區住處等地，以手機或電腦上網至「甜心花園網」申請帳號使用，以暱稱「小清」張貼黃捷在市議會的自拍照。

葉姓網友並在基本資料包養關係一欄中填載「長期為主」，影射黃捷有意尋求長期包養關係之意，事後因「甜心花園網」管理者發現有人盜用黃捷照片，通知黃捷。警方自IP查出是葉姓網友所為，移送北檢偵辦。

檢方認為，葉姓網友不實誣指黃捷尋求包養，涉犯加重誹謗罪，依法起訴，至於黃捷另提告盜用她自拍照，違反《著作權法》部分，檢方認為黃捷在議場內的自拍照，只是展示她在市議會開會之意，該照片在背景、構圖、角度、光影等各方面均難認有創作性，不屬於《著作權法》保障的「著作」，不構成違反《著作權法》。