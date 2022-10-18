南韓娛樂圈近日負面消息頻傳，除了接連爆出男團VICTON成員許燦，與「元祖男團」神話成員申彗星酒駕外，近期南韓論壇上又出現一篇爆料文，指稱有一位在大型經紀公司旗下的「李姓男偶像」，私下被人鉅額包養還吸毒，甚至還偷偷跟別人交往，令消息一出後立刻在網路上發酵，掀起熱烈討論，更有不少人開始肉搜爆料者所寫的男偶像到底是誰，引發部分網友不滿。

根據南韓媒體的報導，近日各大論壇及社群媒體上，都出現一篇「大型經紀公司男偶像被包養並吸毒」的文章，內容提到一名某年薪破億的金融界人士包養了李姓男偶像超過1年，李姓男偶像因此經常收到許多高價禮物及名車，甚至還曾拿到超過1億韓幣（約新台幣224萬元）的鉅額零用錢，但李姓男偶像卻背著對方偷偷與另一名演員交往，讓包養者知道後相當憤怒，決定舉報李姓男偶像的不當的行為，並公開他吸毒的事實。

而文章中雖然都沒有直接公開姓名，但有了「李姓男偶像」、「大型經紀公司」等關鍵字，讓不少網友開始列出符合條件的知名男偶像，讓其粉絲相當不滿，認為網友不該看到黑影就開槍，讓無辜的人受到牽連。另一方面也有不少人懷疑文章的真實性，認為貼文只是想要博取大眾注意，因此意外掀起三派人馬在網路上論戰。

文章雖沒有指名道姓，但網友已開始肉搜。（圖／韓網）

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