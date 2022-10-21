在美國政府干預下，中國貨櫃生產巨頭中集集團20日晚間正式宣布，終止收購馬士基（MAERSK）集裝箱工業。由於雙方的先決條件未能達成，故終止交易後，中集集團須向馬士基集團支付和解費8,500萬美元。

香港信報報導，中集集團強調，終止交易不會對集團主營業務經營產生重大不利影響，該和解費用將記入本年的非經常性損益。未來集團將繼續致力於冷鏈業務的發展，拓寬集團的收入來源，從而進一步提高股東價值。

今年8月底，中集集團併購馬士基旗下冷凍貨櫃業務在推進近11個月後，最終在美國監管機構出手，以及對於市場壟斷質疑下，中集集團被迫放棄這樁近10.84億美元規模的收購案。

中集集團8月25日晚間公告，雖然公司與馬士基均積極推動收購案，但基於經營者集中審查面臨巨大的不確定性，經綜合審慎評估後，決定終止此次交易。

報導指出，美國監管機構的反對態度是此次收購案告吹的最大原因，美國司法部在25日表示，馬士基出售旗下Maersk Container Industry（MCI），將使中集集團掌握全球90％冷藏貨櫃供應控制權，使全球保溫貨櫃和冷凍運輸貨櫃的供應商數目從四家變為兩家，不但讓該行業掌握在中國國企手中，也有壟斷嫌疑，恐讓食品與藥品運輸成本提升，將讓依賴全球冷凍供應鏈滿足日常需求的美國消費者陷於被動狀態。