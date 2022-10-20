全球資訊科技、電信業與消費科技市場的調研機IDC今（20）日舉辦2022未來企業大獎（Future Enterprise Awards）頒獎典禮，國泰人壽已連續3年獲獎，今年再次脫穎而出，分別以「NAP新業務平台」，及「groupins＋ 國泰團險數位家」榮獲「未來工作創新獎」與「全方位體驗創新獎」二項大獎，展現數位轉型豐碩成果，為本年度獲獎最多的保險公司。

國泰人壽總經理劉上旗表示，數位轉型成功關鍵三力在於數位應變力、團隊敏捷力與業務學習力；國泰人壽過去3年積極為數位轉型投注資源，除持續專注保險本業，也呼應未來工作型態及混合辦公模式趨勢，善用金融科技打造卓越的客戶及員工體驗，致力成為以用戶為中心的數位創新組織。」

勇奪「未來工作創新獎」的「NAP新業務平台」，是由國泰人壽網羅跨部門領域專家及前線業務員，診斷現行業務流程痛點後所提出的全方位數位工具整合計畫。

隨數位工具推陳出新，過去業務員工作時，常需要在不同的Web／App輔助工具中切換，不論是在系統維運或是業務員學習使用上，都造成負擔。

為此，「NAP新業務平台」將3萬多名業務員日常工作時所需要的輔助工具，重新整合為包含客戶、行銷、服務、行政、通知、學習等十大模組，並透過AI建模、導入API業務中台及微服務等技術，讓業務員在1個平台上，3步驟內就能找到所需要的功能，一站式高效完成行政業務。

「NAP新業務平台」上線後，可一鍵快速完成案件，原先需耗時1分鐘的新契約、理賠等補全業務，在平台上5秒內就能完成，為業務同仁減少80％行政事務處理時間。

除此之外，該平台更與屢獲國內外創新大獎的「CVX泰好保」遠距投保平台整併，能滿足業務員彈性辦公需求，讓保險服務不受時間與空間限制。