高雄大立百貨旁驚傳槍擊案！今日凌晨1時20分，43歲李姓男子在五福三路大立百貨旁公司與33歲潘姓男子談判，疑似談判破裂，隨後李男對空鳴槍，當場嚇得潘男逃逸現場，而4名友人則呆在現場不敢妄動，李男開槍後乘車離去。當時民眾見狀報警，高雄警方立即啟動快打部隊調查，循線下，於案發2.5小時後，於左營區將李男逮捕，並身上查獲一把手槍、3顆子彈，並在現場找到2顆未擊發90手槍子彈及1枚彈殼，全案依《槍砲彈藥刀械管制條例》、殺人未遂移送法辦。

李男作案用槍枝以及子彈。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

李男作案用槍枝以及子彈。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

據了解，李男與潘男疑似早有債務糾紛，潘男欠李男3萬元，雙方相約今日凌晨1時許到大立百貨旁談判，疑似因談判破裂，據現場目擊者指出，李男拿槍先指向潘男及友人等5名男子，隨後對空鳴槍，潘男當時直接逃逸現場，徒留下友人4人，友人也嚇得不敢輕舉妄動，隨後李男駕深灰色自小客車離去，當時還有2顆子彈疑似槍械故障拉滑套時掉出。

民眾見狀報警，新興分局警方凌晨1時20分許獲報立即啟動快打部隊到場，在現場發現2顆子彈後，調閱周邊監視器，以車追人下鎖定開槍手李男，並於凌晨3時40分許，在左營區重偉街發現李男車輛停在路旁，但未發現他蹤影，警方便在附近埋伏，直到他現身火速將他逮捕。

當時李男發現遭到圍捕，還正要掏出槍拚搏，遭到警方開1槍制止，隨即一擁而上將他逮捕，在李男身上發現作案用槍枝1把及3顆子彈。全案依《槍砲彈藥刀械管制條例》、殺人未遂移送法辦。至於詳細案發原因，警方也將當時談判現場4名潘男友人帶回所釐清。