台股20日早盤一度重挫277.85點，尾盤急拉小跌30.66點作收。金管會表示，10月起實施限空令、墊高放空成本後迄今，借券賣出比率及整戶擔保維持率數據均見成效，後續將密切注意美國聯準會（Fed）升息及外資動向，適時採行相應措施。

金管會為穩定台股，10月1日起睽違2年半再祭出限空令，將盤中借券賣出委託數由前30天日均量30％降至20％，並將融券保證金成數自90％提升至100％。12日起加重力道，將盤中借券賣出委託數進一步降至10％、將融券保證金成數再提升至120％。

證期局副局長高晶萍表示，自1日祭出限空令至19日，外資借券賣出平均比率為2.77％，較實施前5日平均比率3.56％下降0.79個百分點。信用交易整戶擔保維持率達162.08％，亦高於實施前5日的157.13～160.31％區間，已有相關成效顯現。

不過，19日外資借券賣出比率再度衝上3.16％，引發市場關注是否再度觸及警戒線。高晶萍對此表示，雖然19日單日外資借券賣出比率再度走高，但金管會仍要再觀察一陣子，綜合考量實施期間的平均狀況，再決定是否再採行相關措施。

台股加權指數今年截至19日下跌28.77％，跌幅優於美國那斯達克31.14％、香港29.43％，但遜於深圳25.78％、韓國24.86％、上海16.36％、日本5.33％。高晶萍表示，台股表現整體而言仍介於國際主要股市之間。