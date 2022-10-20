金管會自10月限制放空措施，金管會今日表示，從借券賣出比率、提高融券賣出成本，整戶擔保維持率來看，相關措施成效已經有效果出來。

金管會自10月開始調降每日盤中借券賣出數量以及提高融券保證金成數，並且在10月中旬擴大相關措施。

金管會表示，從10月實施到昨日止，借券賣出比率平均是2.77％，較實施前五日平均的3.56％，下降了0.79個百分點。

而提高融券成本，昨日整戶擔保維持率為161.08％，相較實施前五日的157.13％到160.31％之間，也有提高，顯示金管會所提出的限空措施已經有一些效果出來了。不過，外資借券賣出比率昨日為3.16％，超過3％。

後續是否再提穩定台股措施，金管會表示，還會再觀察美國升息、外資動向等，適時採取相關措施。對於外資借券賣出比率跳升，還需要再觀察一陣子，看實施期間再綜合考量是否再採行措施。

根據金管會統計，今年以來截至昨日為止，台股跌幅28.77％，相較美國那斯達克跌幅31.14％、香港跌幅29.43％、韓國跌幅24.86％、深圳跌幅25.78％、上海跌幅16.36％、日本跌幅5.33％，台股表現仍介於國際主要股市之間。