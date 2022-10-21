九合一選舉將至，民進黨推出的候選人陷入許多爭議，外界普遍不看好這次民進黨選情。常在臉書評論時事的藥師林士峰20日在臉書列出幾個爭議事件，並直呼「民進黨的六都參選人，怎麼盡是這樣的角色？」

林士峰寫道，一個連自己在車上都不知道的指揮官；一個台中人不要，跑去新北參選的部長；一個創下一場選舉被連拔兩個碩士的人；一個身上沒有執照，自稱是實實在在的醫師。林士峰諷刺表示，民進黨的六都參選人，怎麼盡是這樣的角色？

針對林士峰寫的「連自己在車上都不知道的指揮官」，指的是民進黨台北市長參選人陳時中，陳時中被爆為趕勘災闖紅燈、違停，未料，日前陳時中被問及相關事情時頻回「不清楚」及「不知道」，但其中一個問題是「內湖那個您不在車上？」陳時中竟也回答不知道。此外，「創下一場選舉被連拔兩個碩士的」，指的則為因身陷論文抄襲風波而退出桃園市長選舉的前新竹市長林智堅。

該文章引來許多網友諷刺表示「真的沒有最扯，只有更扯欸」、「可怕的是還有側翼護航和塔綠班支持」、「這個故事告訴我們顏色正確很重要」、「有滿滿台灣價值就夠啦」、「深綠會自動幫他們合理解釋，這讓我很不解，難道很難判斷嗎？」