衞星照曝陸航母乾塢遭火吻

美國衛星公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）提供的衛星圖像顯示，中方海軍在海南三亞的新建乾塢似乎因起火受損。從衛星圖像看來，這專為中國航母設計的乾塢受損跡象清晰可見。

據《美國海軍研究協會新聞》（USNI News）網報導，最近駛入兩個船塢中較小那座的兩艘艦艇上有被煙燻黑的痕跡。分析說，從衛星圖像看來，受波及的，似乎是兩艘解放軍拖船。

一直在密切觀察相關設施的獨立國防分析師西蒙（ Damien Symon）說，另一艘在乾塢的艦艇似乎沒有被波及。「塢內完好無損的小客輪顯示，黑色沉積物來自火災，」 他指出，「要是船塢滿水時帶入沉積物，會蔓延到整個船塢。」

Dry Dock in Chinese Aircraft Carrier Repair Complex Suffers Fire, Satellite Photos Show - USNI News

Photos via @Maxarhttps://t.co/8lDtB2LNQx pic.twitter.com/SDSO3BKOsJ — U.S. Naval Institute (@NavalInstitute) October 19, 2022

乾塢是戰略資產，使不斷壯大的中方海軍能更善加維修軍艦。相關設施已建設多年，並於 2020 年首度在媒體上曝光。它最近才完工，可能尚未徹底運作。

這乾塢靠近中國航母「山東」艦（舷號-17）的母港，而較大的乾塢大到足以容納「山東」，或是正在打造的更大型003級航母，也就是「福建」艦的兄弟艦。至於起火的較小型乾塢，則能容納驅逐艦、潛艦，甚至兩棲戰艦。

此外，附近還有幾個水面艦碼頭，以及兩座潛艦基地，其中一個是多數中方彈道飛彈潛艦所在的榆林，另一個則是供柴電潛艦使用，同時當地還有回應美國海軍超大無人潛航器（XLUUV）的新研究計畫。