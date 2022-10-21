新北市政府今（21）舉行日新北耶誕城啟動記者會，民進黨新北市長候選人林佳龍過去曾批耶誕城造成當地交通混亂，民怨四起，林佳龍今再次批評，他的競選辦公室就被新北耶誕城包圍，每天的進出同仁也開始擔心，最主要是我們收到很多市民關心，以過去的經驗交通會塞車、噪音和各種環境衝擊很大。

林佳龍說，今年是選舉年，侯友宜市長特別又把預算加倍，而且時間提早，在選前半個月就來辦今年的耶誕城活動，我們沒有看到有相對於過去新的交通安全維持計畫，這其實要由市長來承擔起交通輸運的計畫和責任。歡樂的氣氛我們都想分享，但是把自己的歡樂建築在當地居民或受影響的人的痛苦上，這就不是一個很好或應該的作為。

林佳龍指出，今年是選舉年，可以預想到，板橋區的市議員候選人也很多，怎麼樣真正能過做到交通輸運，確實要再請侯市長多用心，除了呼籲市民搭乘公共運輸之外，事實上在地的居民連搭乘Ubike經過都會有困難，最後一里路有些人一走就走了3、5公里，這一點希望侯市長能聽到人民的聲音。

有居民說「耶誕城」根本是「撒旦城」，林佳龍說，活動辦的精緻，讓大家可以回味無窮，應該是執政者都想追求的目標，確實因為已經辦了12年，怎麼樣推陳出新，怎樣是「新北耶誕城」而不止是「板橋耶誕城」，所以他推出新北要成為盛會城市，29區每年都區區有盛會、盛典，新北的豐富可帶來非常多的觀光客，如果能夠留宿一夜，可以創造更多觀光財，這是他在交通部長任內就極力推動，所以希望新北不要這種荒溪型的活動，一來時像大水，平常就乾涸，應該是細水長流，能夠分潤給所有新北市民，除了帶來歡樂以外，也能帶來觀光旅遊的效益。