副議長顏莉敏在絡繹不絕的加油聲中抽中「8號」。（副議長顏莉敏服務處提供）

九合一選舉候選人號次21日抽籤，台中市議員第二選區候選人議長張清照與10多輛車隊，在戰鼓聲中前往沙鹿區公所抽籤，他跟4年前一樣抽中「5號」，大家高喊「清照清照，五告讚」。另副議長顏莉敏抽中「8號」，表示繼續爭取建設，推進海線繼續發展。

議長張清照早上與10多輛車隊，在戰鼓聲中前往抽籤，這一次跟4年前一樣抽中幸運「5號」，希望代表連任成功。張清照站上戰車，在他二哥前議長張清堂與清水農會總幹事顏秋月陪同下，遊行清水、沙鹿、梧棲，沿路親切向選民揮手招呼，也拱手懇切向大家拜託；不少熱情群眾在路旁揮手大喊「加油、加油」「高票當選」，有駕駛人按喇叭打氣，熱情令人感動。

另外，副議長顏莉敏在絡繹不絕的加油聲中抽中「8號」，她說，海線地區民眾仍有許多生活需要持續改善之處，希望民眾能給予機會，讓她繼續在議會為大家服務，持續爭取更多地方建設與福利改善生活品質。「為你，做更好」，就是希望繼續每天都勤走基層，不辜負每一份鄉親寄託。