新竹縣長抽籤號次出爐 楊文科4號、周江杰3號 10:212022/10/21 中時 邱立雅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新竹縣長抽籤號次出爐，楊文科4號、周江杰3號。(邱立雅攝/新竹傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 九合一選舉號次21日抽籤，新竹縣長共5人符合參選資格，由登記順序開始抽，依次由黃秀龍抽得1號、范振揆抽得2號、周江杰抽得3號、楊文科抽得4號、劉復嵐抽得5號。 台中市長候選人抽籤 1號陳美妃、2號蔡其昌、3號盧秀燕 台南市長選舉號次抽籤 黃偉哲委託青農抽中5號 雲林縣長候選人抽籤 張麗善1號、劉建國2號、林佳瑜3號 #九合一選舉 #新竹縣 #縣長 #楊文科 #周江杰 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北市長候選人號次出爐！林佳龍1號、侯友宜2號 09:442022/10/21 政治 雲林麥寮港轉型工商綜合港 縣長選將攻防 04:102022/10/21 地方新聞 彰化縣長候選人號次出爐 王惠美1、黃秀芳2、蕭仁正3 09:392022/10/21 政治 影》台北市長候選人號次曝光 蔣萬安6、黃珊珊8、陳時中12號 08:502022/10/21 政治 高雄市長號次出爐！柯志恩3號 陳其邁4號 09:152022/10/21 政治 陳時中抽中12號 振臂高呼「台北12區全挺陳時中」 09:442022/10/21 政治 陳時中當場被寵物公會嗆「死給你看」 郭正亮爆內幕：太離譜了 07:472022/10/21 政治 嘉義市首名議員候選人涉嫌賄選 遭聲押禁見 07:352022/10/21 社會 張善政抽中1號 支持者激動鼓掌喊「勝選好彩頭」 09:492022/10/21 政治 桃園市長候選人號次出爐！「他」抽到１號樂翻了 09:082022/10/21 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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