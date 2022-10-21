九合一選舉號次21日抽籤，新竹縣長共5人符合參選資格，由登記順序開始抽，依次由黃秀龍抽得1號、范振揆抽得2號、周江杰抽得3號、楊文科抽得4號、劉復嵐抽得5號。

台中市長候選人抽籤 1號陳美妃、2號蔡其昌、3號盧秀燕
台南市長選舉號次抽籤 黃偉哲委託青農抽中5號
雲林縣長候選人抽籤 張麗善1號、劉建國2號、林佳瑜3號
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