針對美國示警中國恐加速侵台，國安局長陳明通昨稱2023年需密切關注，中共可能在2023年「以戰逼談」。國民黨主席朱立倫今天痛批，大家都非常訝異，一位國安局長怎麼會講這樣的話，「拜託！你是國安局長，不是陳教授」，認為陳明通不宜隨便發言，並質疑蔡英文政府要如何面對。

朱立倫今天上午出席北市議員候選人李彥秀競選總部成立大會，並接受媒體聯訪。對於陳明通稱中共2023年可能以戰逼談，遭質疑操作抗中保台，朱立倫回應，年底選戰大家是在檢驗民進黨執政好不好及各地方選民需求，嚴格講起來，大家的共同心聲是民進黨這段時間實在做得太爛，所以是「抗綠保台」，大家希望讓民進黨反省檢討。

朱立倫表示，打兩岸牌，老是用這樣的方不是最好的方式，如果民進黨把國家治理得好、市政治理得好，那就不用擔心嘛，就是因為做得不好，大家民眾自動在「抗綠保台」。

朱立倫接著說，回過頭來講到昨天國安局長的談話，昨天中午他正好跟一些退役將領在一起，很多位都擔任過國防部長、軍方高層，大家非常訝異說，一位國安局長怎麼會去講這樣的話，後來大家的看法是說，可能昨天是「陳教授」在發言，不是「陳局長」在發言。

朱立倫炮轟，「可是拜託！你是國安局長，不是陳教授」，難道可以隨便講說2023年有戰爭的風險、有戰爭的可能，那陳明通的情報來源是什麼？根據是什麼？

朱立倫再批，就國家安全的角度來看，請問蔡英文政府、蔡總統要怎麼樣的來面對？要避戰，但能避戰嗎？要作戰，要怎麼樣把年輕人保護好，不要讓大家上戰場，他強調，不要一個國安局長竟然變成一個學者專家的教授發言，這樣的發言是非常重要、非常關鍵的。