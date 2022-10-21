【LIVE直播】確診者不能投票？指揮中心最新說明。（中時新聞網）

新冠肺炎本土疫情連2日跌破4萬，今共新增3萬7196例，與上周五4萬8205例相比，下降了22.8％，另增69例境外移入、78例死亡，其中1名30多歲男子在居家照護期間昏迷死亡。

疫情監測組組組長周志浩表示，目前疫情已往好的方向走，但仍在高原期，建議不要放鬆防疫措施。今日本土個案以新北單日新增6861例居多，其次依序為台中5006例、高雄4370例、桃園3668例、台北3489例、台南3108例；境外移入個案則分別自新加坡、香港、日本、土耳其、韓國、泰國、印尼、德國、馬來西亞等移入。

與此同時，今日新增286例中重症，其中中症213例、重症73例，死亡個案則新增78例，最年輕為30多歲的男子。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，男子未打疫苗、有糖尿病史，10月10日頭暈、痠痛、盜汗，至診所快篩陽性確診，給予抗病毒藥物Paxlovid，在家居家照護。男子10月16日被發現昏迷、無呼吸心跳，經行政相驗，開立死亡診斷，死因為心肺衰竭、新冠確診。

重症個案中，則新增1例MIS-C1歲男童，曾接種1及疫苗，無慢性病史，9月20日確診，10月8日起陸續出現咳嗽、紅疹、發燒、腹瀉、紅眼、嘴唇紅腫6症狀，10月13日至急診，有發炎指數升高、凝血功能異常，懷疑為MIS-C，目前在一般病房治療中。

目前兒童重症共累計251例，其中MIS-C累計163例，5歲以下兒童MIS-C已累計100例。2020年以來，國內累計737萬9205例確診、1萬2206例死亡。