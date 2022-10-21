警大畢業生23人、警專畢業生138人今到新北市警察局報到。（新北市警察局提供）

新北市警察局長黃宗仁親自迎接新進同仁。（新北市警察局提供）

新北市警察局今（21）日迎來161名警界生力軍，包括警大畢業生23人、警專畢業生138人，市警局長黃宗仁親自迎接新進同仁，期待這群熱血生力軍共同來維護新北市民的安全，市警局也考量各分局的警力需求數，經過多次開會精算，妥善分配到各派出所及交通分隊，共同守護新北市民的安全。

市警局初步調查，大部分新進同仁選填到新北市警局服務，除了考量通勤離家近以外，最主要原因是新北市擁有最健全的警政制度，許多策略都走在全國最前端，包含在2011年全國首創「情資整合中心」，同時建立「快速打擊犯罪特警隊」，目前更強化提升為「快打2.0-PLUS機制」、2019年獨步全台新設「科技偵查小隊」、2020年建置全國首支「警用無人機隊」等，打擊犯罪機制都是全國最先進。

市警局表示，近年來新北警察8000大軍秉持著「科技建警、偵防並重」的治安理念不斷地努力，新北市這幾年已擺脫過去台北縣時期治安末段班的頹勢，以內政部統計數據來看，犯罪人口率從2011年每十萬人1310人，大幅下降到2021年的507人，為六都中最低，在全國的各項治安評核也屢獲佳績、名列前茅，甚至在素有「警界奧斯卡」之稱的警政署「國家警光獎」，新北警局更囊括「預防犯罪類」、「偵查犯罪類」、「改善交通類」及「綜合規畫類」等各面向團體組冠軍的殊榮。

黃宗仁致詞時表示，誠摯歡迎新進同仁加入新北市警局維護治安工作的行列，新北一定是各位最佳的選擇，可以讓每一位「警界新鮮人」都能快速學習並能得到豐富的收穫，期盼大家都能扮演好自己警察的角色，謙卑學習，磨練好警察基本功，儘速熟悉第一線的執法工作，用心守護市民，讓新北市的治安防護力更上一層樓。最重要的是，在新北服務的每位警察同仁都非常有尊嚴、受到尊重！阿仁哥會跟所有基層同仁站在一起，挺直腰桿、勇於執法，共同落實保障市民的生命財產安全，打造充滿安全的新北幸福城。