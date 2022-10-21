111年第四次全國同步掃黑、肅槍行動成果記者會21日舉行，現場擺設查獲的各式改造槍械。(季志翔攝)

111年第四次全國同步掃黑、肅槍行動成果記者會21日舉行，刑事警察局長李西河出席並說明案情。(季志翔攝)

近來全台發生多起槍擊案，警政署擴大掃黑肅槍，新北市長侯友宜今接受網路節目專訪建議，除須將走私的自製手槍阻絕於境外，也應加嚴有殺傷力玩具槍的管制，獎勵查緝到黑槍的員警，並溯源追蹤槍枝來源，多管齊下杜絕黑槍。

主持人趙少康問：「台灣是管制槍枝的，怎麼會有那麼多黑槍？」侯友宜指出，台灣改造手槍很多，除自製手槍從海外走私應堵絕外，國內改造手槍很多都用玩具槍改造，或組合性就能拼湊，只要殺傷力到一定程度，對這部分管制應更嚴格，量刑也不要太放鬆，並應獎勵查緝到黑槍的員警。

此外，針對持有這些手槍的人也要做好長期布線與跟監，了解槍枝來源管道，哪些人有槍枝製造經驗？槍械製造人口要做好了解，不然改造手槍持有年齡愈小愈不好，因為穩定性不夠，威脅性會愈大。

侯友宜說，現在監視器發達，開了槍後很容易被抓到，但抓到後應追出自製手槍走私源頭，如是改造手槍，是從哪裡買來的？店家也許本身合法進口，但經濟部應去想，但這些手槍大都被拿來改造用，雖是合法進口，但要不要再重新思考去更嚴格管制。

對於兵役恐將從4個月兵役延長至1年，趙少康質疑，民進黨怕影響選舉，現在不敢說，拖到年底再說。侯友宜則認為，年底宣布延長為一年的機率高。

今市長選舉號次抽到2號，侯友宜在節目中也不忘比出2的手勢，呼籲支持者出來投票，並為包括參選三蘆區的吳訓孝、林鼎超、參選新莊區戴湘儀、黃聖超、土樹三鶯區的呂家愷、大新店地區的黃心華、瑞平雙貢地區的蕭敬嚴及平地原住民吳國譽拉票，認為這些年輕人都很優秀，雖無資源但充滿理想熱情，希望大家給這些年輕人一個機會。