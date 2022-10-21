【旅遊經 編輯部】

「2022新北歡樂耶誕城」，今年邁向第12周年，活動自11月11日至明(2023)年1月2日(一)止！今(2022)耶誕城首度化身銀色雪白之城，降下如幻似真的初雪，從燈飾、裝置到市集，讓耶誕城充滿雪國的白色浪漫，而且值得一提的是，今年新北歡樂耶誕城，將有迪士尼明星助陣，其中迪士尼動畫《冰雪奇緣》中萌翻天的雪寶將登上市民廣場上的地標耶誕樹，在光雕投影下與群眾一起度過浪漫的耶誕節！今年還規劃了受小朋友歡迎的「童趣嘉年華」、府中商圈超唯美的白色盛宴「白色派對」、每年歌迷引頸期盼的「巨星耶誕演唱會」以及充滿異國氛圍的「德國耶誕市集」！

2022新北歡樂耶誕城_光雕秀示意圖

2022新北歡樂耶誕城_光雕秀示意圖

「全臺面積最大光雕投影秀」，將結合Disney+六大品牌，包括：迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理與STAR等為主題，主燈秀時間：每日17:30-22:00每整點、半點一次(11/11開城時間為18:00)；周邊燈飾亮燈時間：17:30-24:00。此外，今年也首次將「北極光」搬進新北耶誕城，以雷射、煙霧機營造極光雲海特效，結合市府北面牆面妝點的冰晶雪花，每場光雕秀播映後更有夢幻的雪花紛飛，彷彿踏入冬季的奇幻之境！

米奇雪白森林

廣場以北歐雪國為主題，搭配周邊繽紛多彩的燈飾，營造浪漫溫馨的冬季氛圍，市民廣場搖身一變成為浪漫感滿點的「雪白之城」！每年話題性十足的新北歡樂耶誕城燈區裝置，今年燈區範圍再度延伸至府中，其中新板燈區範圍包含市民廣場、站前廣場、萬坪公園，府中燈區則位於府中商圈，雙主燈區點亮新北。

此外，今年首度推出可以體驗戲雪樂趣的「冰屋戲雪池」，以及超受孩子們喜愛的「冰宮旋轉木馬」，歡迎民眾帶上相機、穿好雪衣，揪親朋好友來歡樂耶誕城追光、追雪趣！走到市民廣場旁中山路及新府路口還可見到《I am Groot》裝置，與格魯特裝置合照時或許能聽到它的經典台詞！

萬坪公園_怪獸嗨發電

萬坪公園_玩具與你賀耶誕

萬坪公園_揚起耶誕奇蹟

萬坪公園_腦筋樂悠悠

位於板橋車站站前廣場的燈區，今年也加入銀白色主題元素，包含「銀色派對」、「水晶球屋」、「北極雪」、「浮冰小屋」及「極地之光」等大型美拍亮點，可見披覆光芒的白色小屋，還有如同北極星光點點的璀璨燈飾，以及讓小朋友為之瘋狂的「冒險鋼鐵車」與「驚奇小火車」兩座免費遊樂設施，如同置身充滿歡笑與幸福的北歐雪國小鎮！萬坪公園燈區則推出《腦筋急轉彎》、《玩具總動員》、《怪獸電力公司》等期間限定的皮克斯經典場景及角色裝置，包含「腦筋樂悠悠」、「玩具與你賀耶誕」、「青春璀璨能量」、「怪獸嗨發電」、「揚起耶誕奇蹟」及「皮克斯玩聚工作室」，將成為大小朋友最愛的打卡點，！

府中商圈燈區_北極熊

府中商圈融入新北AI數據轉換出獨一無二的聲光影像，帶大家跟著國家地理的腳步探索極地風景，在「北極熊」、「冰山」、「雪國耶誕」及「北極海」等極地場景的環繞下，身在冰晶閃耀的迷人裝置中，不僅能感受急凍快感，更讓民眾親身體會極地生態並從中認識保護地球自然環境的重要性。

極地光廊

綺麗光廊

夢幻光廊

冰晶大道

除了獨具風格的燈區，還有8座燈飾天橋，其中以《星際大戰》為設計概念，位於板橋車站與公車站旁麗寶天橋上的「原力光廊」，縣民大道上麗寶天橋的「銀河星廊」，融入讓民眾熟悉的經典電影元素！此外還有百揚大樓天橋「白雪光廊」、板橋車站天橋「極地光廊」、新站路天橋「夢幻光廊」、新府路天橋「綺麗光廊」、小遠百天橋「寶石光廊」，以及府中遊龍天橋「星願光廊」等！

※.新北歡樂耶誕城在活動期間，也將推出12檔豐富系列活動──

11/12(六)-11/13(日)的「童趣嘉年華」11/19(六)-11/20(日)以白色穿搭結合美拍的府中「白色派對」12/10(六)-12/11(日)眾所期待的「巨星耶誕演唱會」12/17(六)-12/18(日)更與德國經濟辦事處合作，帶給民眾滿滿德國耶誕氣息的「德國耶誕市集」。11/5(六)-2023/1/2(一)文化局的「神話林園5G繽紛」12/9(五)、12/23(五)「Go Party! 耳朵派對」11/19(六)-11/20(日)「2022新北歡樂耶誕城運動派對」11/27(日)「新北市學習型城市耶誕趴」12/2(五)-12/4(日)「新北耶誕市集」12/24(六) 「耶誕環保挖寶趣」、「毛寶貝幸福耶誕趴」12/25(日)「2022新北耶誕平安晚會」！

相關訊息可至新北市觀光旅遊網、活動官網或新北旅客粉絲團查詢。

圖片：新北市政府觀光旅遊局提供