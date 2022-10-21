新北歡樂耶誕城將於11月11日開城，新北市交通局呼籲民眾搭乘大眾運輸前往。（新北市交通局提供）

新北歡樂耶誕城將於11月11日開城，新北市交通局今表示，市府周邊及新板特區、府中商圈將實施交通管制，呼籲民眾搭乘捷運環狀線、板南線或高鐵、台鐵，或選擇車頭LED顯示「行經新北歡樂耶誕城」的公車，多利用大眾運輸前往會場！

交通局交通安全科長林碧芬表示，新北歡樂耶誕城每年均吸引超過數十萬人次，為鼓勵使用大眾運輸及快速紓解大量人潮，耶誕城期間的捷運將加開班次疏運人潮外，交通局亦協調所有行經市民廣場、板橋車站站前廣及萬坪公園等50條路線公車，在車頭LED顯示「行經新北歡樂耶誕城」，讓民眾容易辨識來搭乘。

林碧芬並指出，活動會場周邊停車場停車位有限並嚴格實施滿場管制，將採取居民月租票優先進場，嚴禁臨停車輛占用道路等候進場，警察局亦將加強違規停車拖吊，以維護交通秩序；另耶誕城期間，市府周邊的YouBike租賃場站將暫停服務，只保留住宅區內的YouBike租賃站繼續營運，不影響居民通勤、通學騎乘需求。

交通局表示，市民廣場等活動會場鄰近四鐵共構的板橋車站，建議新莊、中永和及新店地區民眾可搭乘捷運環狀線至板橋站；土城及北市地區民眾可搭捷運板南線至板橋站；三重蘆洲地區民眾可搭乘新蘆線於頭前庄站轉乘環狀線至板橋站。林口、五股、泰山地區民眾可搭乘捷運機場線於新北產業園區站轉乘環狀線至板橋站；汐止、樹林及鶯歌地區民眾則可搭乘火車至板橋車站。

另要前往府中燈區則可搭乘捷運板南線或車頭LED顯示 「行經新北歡樂耶誕城」的公車到府中站；公車交通資訊可參閱大臺北公車網頁查詢https://ebus.gov.taipei/。