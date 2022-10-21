人民幣兌美元在岸價（CNY）21日收跌117個基點，守7.25，最低至7.2495。人民幣兌美元在岸價收報7.2494，較20日下午4時30分收報7.2377，跌117個基點或0.16％，較晚上11時30分最後成交價7.216，跌334個基點。

香港信報報導，離岸價（CNH）跌破7.27，最低至7.2727，截至下午4時34分，離岸價報7.272，在岸價報7.2493。官方21日開出的中間價報7.1186，較20日報7.1188，微升2個基點。

交易員指出，聯準會發表鷹派言論，市場對加息預期升溫，美債孳息率延續升勢繼續提振美元，短期人民幣承壓不減，或繼續跌向逾14年半低位。

另有交易員認為，監管層仍通過超強中間價以錨定交易區間在7.26元附近試圖穩定預期，但這也導致市場價與中間價價差擴大至近1.8％，本周末中共二十大會議將閉幕，市場密切關注下周官方中間價會否有放鬆跡象，或利於釋放貶值壓力。

另外，路透引述消息人士表示，大陸國有大行在即期市場提供美元流動性，以避免人民幣跌破7.25。中資大行拋售美元正處於CNY下跌，並接近日內交易區間下限之際。