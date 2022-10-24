中央大學與科技界合作發展的台灣業界第一顆實驗低軌通訊衛星，預計明年發射升空，也讓台灣自主研發的太空產業更受到矚目。

這項合作計畫是中央大學與鴻海科技集團鴻海研究院等單位合作；中央大學自行研製的先進電離層探測儀，領先國內其他學術單位，獲得最高飛行履歷，可以確保任務執行的安全係數，也展現了國際影響力。

中央大學太空科學與工程學系主任趙吉光表示，低軌通訊衛星與過去地球同步衛星相比，具有對地通訊延遲低、太空環境輻射低、發射成本低等特性，目前全球正積極發展。

而低成本的立方衛星也提供學界一個很好的入門管道，配合業界追求效率的特性，在最短的時間內達成目標。加上政府「五加二」產業創新旗艦計畫中的國防與衛星產業，國家第三期太空科技長程發展計畫的加持，讓衛星科技與太空產業發展炙手可熱。

2021年1月，中央大學自行研製的「飛鼠號」立方衛星升空，確立已完備執行太空系統工程的基礎設施與能力。2022年2月發射的INSPIRESat-1立方衛星，更凸顯中央大學的國際影響力。今年8月自行研製的先進電離層探測儀已運作滿5周年，遠超過當時設定的任務壽命，並獲得國際第一筆科學酬載的研製合約。

隨著太空產業的興起，中央大學太空系的招生也日漸熱門。趙吉光說，大學部要培養產業所需的實務人才，碩博士班則希望培養具前瞻性的領導人才。希望的人才是「膽大心細」，具一定好奇心，但又能專注在執行的細節，並有解決問題的能力，才能確保執行太空任務萬無一失。