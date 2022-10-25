陳雙全說為了孫女與澎湖的未來著想，絕對不能讓陳光復回任縣長，因此不計個人榮辱，接下澎湖縣黨部主委的重責。（張茂雄攝）

國民黨主席朱立倫25日親自到澎湖主持澎湖縣黨部主委陳雙全的佈達典禮，陳雙全上台第一天火力全開，痛批陳光復團隊入主縣府的4年是澎湖人的噩夢，他舉當初舉辦世界最美麗海灣活動花費了8千多萬元，結果有2千多萬無法向中央核銷的爛帳，如果讓這樣的人回來當縣長，澎湖將會向下沉淪。

陳雙全的布達儀式由朱立倫親自主持，前立委林炳坤、賴峰偉等人現身觀禮，藍營刻意營造大團結氣勢，陳雙全的重掌黨務，被譽為「最佳救援投手」。馬公市長提名人呂永泰、縣議員候選人林建勳、許國政、呂光宇全部出席，展現出選前大團結的勝選氣勢。

朱立倫表示，陳雙全和他同年紀，長年為國民黨奉獻心力，是公認的好同志、好朋友，雖然因初選失利讓他想休息在家含貽弄孫，但他自始至終都不同意陳退黨。恰巧林炳坤出面協助勸說工作，陳雙全為大局著想，不計個人榮辱出任救援投手。

賴峰偉也強調，最近和陳雙全近距離接觸，發現他真的是一個積極任事的人，確實是國民黨在澎湖，不可或缺的重要資產，他的大器與勇於做事的積極作為，未來勢必要他多多幫忙，打贏剩下的30多天選戰。

陳雙全說接任主委雖吃力不討好，但有2項重要工作要立即著手推動，首先全力輔選讓賴峰偉連任成功，同時幫助黨提名的公職人員在年底選戰揮出「全壘打」，第二件事就是讓澎湖縣黨部年輕化，他說目前國民黨的平均年齡大約在50歲左右，對比民進黨不到40歲來看，是需要栽培更多年輕人進入黨部，讓大家重新認識國民黨，讓澎湖成為全台灣最年輕有活力的地方黨部。

陳雙全也談到回國民黨的心路歷程，7月份他提出退出國民黨的申請，剛好女兒生下可愛的外孫，每天含飴弄孫是他一生中，最輕鬆自在的快樂時光，但看到網路上兩黨呈現拉鋸，甚至國民黨賴峰偉偶而落後，他心想為了孫女與澎湖的未來著想，絕對不能讓陳光復回任縣長，因此不計個人榮辱接下重責。