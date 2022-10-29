民進黨桃園市長候選人鄭運鵬（左）今天為黨籍市議員候選人陳雅倫（右）站台。（賴佑維攝）

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬遭國民黨爆料指到大陸申請專利，國籍寫上「中國」，鄭運鵬回擊，用他10多年前經商的背景說他傾中是很荒謬的事情。反批國民黨對手張善政對農委會研究案實質說明，也應說明與反獨促統小黨的關係。

鄭運鵬今天到桃園龜山與市議員陳雅倫一起站台，鄭運鵬日前遭爆料，指他2008年立委落選後到大陸經商，申請專利時，住在「中國台灣省台北市」，國籍是「中國」。國民黨批評，指鄭運鵬高舉「抗中保台」大旗，卻爽賺人民幣。

鄭運鵬回應，用他10多年前的經商背景說他傾中，本身就是很荒謬的事情，即使國民抹紅他也不會排除掉張善政和國民黨傾中，要產業出走到中國去投資的事實，所以批評自己傾中就是又荒謬又好笑。

鄭運鵬又說，國民黨傳的圖是看圖說故事，沒圖還要做圖來說故事。他說，抹紅鄭運鵬、抹紅民進黨本身就是凸顯國民黨荒謬的兩岸立場的矛盾。

鄭運鵬反擊，張善政遇到事情都躲在別人後面，如農委會5736萬研究案，把母公司宏碁推到第一線，躲在後面不願意說明。希望張善政身為計畫主持人應該說明清楚。鄭也質疑，張善政和反獨促統的一些傾中小黨的關係不說清楚，反而放任網軍和候選人不斷抹紅他，不曉得對國民黨的選舉有什麼意義。

此外民眾黨新竹市長候選人高虹安也被發現專利申請掛中國台灣，鄭運鵬說，高虹安、台灣很多大企業，因為不是會員國，申請國際專利時，地址會被改成中國台灣或是其他格式。他反批，同樣的事情，他看到的是台灣的困境，國民黨看到的是要逆來順受。好像台灣要接受一個中國，台灣應該被矮化。鄭運鵬也說，從來不會說國民黨賣台，他主張是希望台灣保持獨立自主的宣言和現在經濟發展很好的技術優勢。鄭運鵬批，國民黨本來就是兩套標準，相信他們不會質疑高虹安的同樣的事情。