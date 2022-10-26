檢調獲報，某知名電信公司施姓女副理利用辦理子公司的話務成本機會，夥同某公司鄭姓負責人，藉由鄭男旗下2家公司取得大批該電信公司門號後，由2公司職員以電腦撥號至境外，致該電信公司需另支付話費給鄭男公司，賺取通話費價差，造成該電信公司損失上億元，涉嫌違反《證券交易法》特別背信等罪，台北地檢署25日指揮調查局台北市調查處兵分25路搜索、約談施女、鄭男9人，檢方訊後諭知施女50萬元交保、鄭男100萬元交保，另3名共犯各以10萬至40萬元交保。

調查局獲報，施女2013年至2020年涉嫌與鄭男合謀，鄭男取得該電信公司子公司的大批門號後，分別指示他經營的國內及境外等2家公司，利用鄭男經營境外路由公司可向電信公司收取話務資費的機會，由鄭男國內公司員工大量撥話至境外，再由鄭男另家境外路由公司，向電信公司收取境外話務費。

調查局懷疑，鄭男涉嫌利用國內白天與深夜通話費率的差距，指示旗下員工大量撥號至境外，間接從電信公司套取上億元話務費；事後因該電信公司內控查核時發現，向調查局提告。