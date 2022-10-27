大陸工信部網站26日發佈2022年前3季通信業經濟運行情況，顯示在資訊通信行業保持平穩運行態勢，且電信業務收入保持穩步增長。而行動電話使用者規模穩中有增，5G用戶占比已超過3成，統計至9月底，3家基礎電信企業的行動電話用戶總數達16.82億戶，比上年底淨增3895萬戶。其中5G行動電話用戶達5.1億戶、比上年末淨增1.55億戶，占到行動電話用戶的30.3％、提升8.7個百分點。
根據中新網報導，在電信業務總量則保持兩位數增幅，前3季收入累計完成1兆1971億元（人民幣，下同）、年增率8.2％，按照上年不變價計算的電信業務總量年增21.7％，增速均較上月持平。
但其中移動數據流程量的業務收入則呈現低速增長。前3季3家基礎電信企業完成移動數據流程量業務收入4880億元、年增率0.7％，在電信業務收入中占比為40.8％，拉動電信業務收入增長0.3個百分點。
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