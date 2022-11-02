儘管終端需求轉弱，崇越電（3388）第3季稅後盈餘1.17億元，季減21.9%，累計前3季每股盈餘為5.77元，由於全球經濟吹寒風，崇越電保守看待第4季營運。

通膨、俄烏戰爭及大陸封城，衝擊終端消費需求，多數產業第3季旺季不旺，崇越電業績也受到影響，第3季合併營收為21.63億元，季減9.07%，營業毛利為3.5932億元，季減18.59%，單季合併毛利率為16.61%，營業淨利為1.35億元，季減28.78%，稅後盈餘為1.17億元，季減21.9%，單季每股盈餘降至1.58元。

不過，雖然崇越電第3季業績表現平平，但因上半年業績出色，今年前3季合併營收為69.09億元，營業毛利為12.84億元，合併毛利率為18.59%，營業淨利為5.27億元，稅後盈餘為4.27億元，每股盈餘為5.77元，仍賺進逾半個資本額。

展望第4季，由於通膨升息及俄烏戰爭等變數持續干擾終端需求，崇越電保守看待第4季，預期第4季能否回溫仍須視11月及12月的營收表現。