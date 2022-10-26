大陸A股26日衝高回跌，盤中一度重奪3,000點大關，午後漲幅明顯收窄，創業板指、科創50指數則較為強勢。A股當日收報2,999.50點，上漲23.22點，漲幅0.78％。深成指漲1.28％，創業板指漲2.5％。滬深兩市成交額為人民幣9,133億元。
盤面上，信創（軟體技術應用創新）類股持續爆發，概念股掀漲停潮，誠邁科技、競業達、中國軟件、用友網絡、久其軟件等10多檔個股集體漲停板，創意信息、龍軟科技、新點軟件等多股漲超10％。
此外，醫藥醫療股再度大漲，CRO方向領漲，百誠醫藥、特一藥業、通化金馬、龍津藥業、藥石科技等超20股漲停或漲超10％。
主要行業ETF多數上漲，創新藥ETF漲5.56％，醫藥衛生ETF漲4.98％，人工智慧AIETF漲3.93％。
大陸商品期貨26日多數收跌，燃料油、蘋果跌逾3％，低硫燃油、花生、乙二醇跌逾2％，雞蛋、焦煤、甲醇、紙漿、生豬、鐵礦石、滬鋅、錳矽跌逾1％；液化氣漲2％，豆粕、滬銀、菜粕漲逾1％。
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