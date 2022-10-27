發展自動駕駛系統的新創公司Argo AI今天宣布倒閉，德國汽車業巨擘福斯（Volkswagen）及美國汽車大廠福特（Ford）紛紛宣布終止投資計畫，數十億美元資金打水漂。

綜合路透社與法新社報導，福特自2017年開始投資Argo AI公司的自駕計畫，福斯隨後於2019年加入，希望迅速實現不須任何駕駛參與的獨立自駕系統。

Argo AI計劃開發具有Level 4自動駕駛等級的汽車並商品化，但還需耗時5年以上研發，並再投入數十億美元資金。Level 4等級不需要司機，還能讓駕駛在行程中小睡。

福斯今天宣布不再投資Argo AI，未來自動駕駛的研發量能將集中在與博世（Bosch）、中國科技公司地平線機器人（Horizon Robotics）的現有合作夥伴關係。

福斯在聲明中表示：「福斯正和Argo AI共同努力為員工提供更多工作機會，並持續展開有前景的自動駕駛計畫，所有與福特的進一步合作維持不變。」

與此同時，福特今天也宣布結束與福斯汽車在Argo AI的自動駕駛計畫，福特列入對Argo AI投資的27億美元非現金稅前減值，導致第3季淨損8.27億美元。

福特公布第3季營收為394億美元，比去年同期增加10.4%，但同時以供應商面臨困難為由，下調部分年度財報預測。

福特股價在盤後交易下跌1.1%至12.68美元。