全自駕車研發成本太高終於讓福特汽車吃不消，稍早宣布與福斯汽車共同投資的自駕車事業Argo AI解散，而福特也為此認列龐大資產減損，造成上季（7至9月）福特虧損8.3億美元。

福特財務長勞勒（John Lawler）表示：「我們已經無計可施。就（全自駕車）未來所需的投資規模而言，我們實在很難創造獲利。」他估計福特還要投資數十億美元才能讓全自駕車上路，但無人能保證上市時間。

福特最初在2017年投資Argo AI，隨後福斯也加入投資，雙方各自對Argo AI持有40％股權，但這家合資企業才營運短短五年就面臨解散命運。福特26日宣布為此認列27億美元資產減損，並損失一筆價值5億美元的現金投資。

Argo AI將保有少數辦公室繼續營業，但旗下約2,000名員工將由福特及福斯接收。福特表示未來將利用Argo AI技術發展半自動駕駛輔助系統，不再研發全自駕車。