福斯集團(Volkswagen AG)周五公布第三季獲利為43億歐元（約42.9億美元），為年增64%，但仍低於疫情爆發前的水準。此前俄羅斯業務中斷和保時捷的上市，為公司帶來了16億歐元的一次性影響。

第三季銷售則為707億歐元，高於去年同期的569億歐元。

這家歐洲最大汽車製造商表示，預計交車量將與去年大致持平。本月稍早時該公司曾說，今年前9個月交車量下降了12.9%。

上述業績表現超越了去年同期，去年因晶片短缺，降低了整個汽車業的銷量。但是第三季的獲利落後於疫情前的表現，因為這家汽車製造商正在艱難應對供應鏈瓶頸和高成本問題。

鑑於中國市場強勁復甦和半導體供應問題趨緩，福斯維持了今年獲利率7%至8.5%的預期；而第三季的獲利率為6%。

由於撤回了對自駕公司Argo AI的投資，造成資產減值，讓該公司損失了19億歐元。

集團的高價值品牌提振了獲利。運動和奢華品牌的獲利率高達19.4%，一般品牌的獲利率則為14.1%。