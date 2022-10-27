大陸國防部發布微信公號消息，大陸國防部27日下午舉行例行記者會，國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人譚克非大校答記者問。針對近日禁止化學武器組織第101屆執行理事會審議批准了2022年以後日本在華遺棄化學武器銷毀計畫。譚克非敦促日方盡早消除日本遺留中國化武危害。

譚克非指出，侵華戰爭期間，日本軍國主義者公然違反國際法，大肆使用化學武器，造成中國軍民嚴重傷亡。戰敗後又將大量化學武器秘密掩埋或丟棄在中國境內，至今仍在嚴重威脅中國人民生命財產和生態環境安全。中方一直要求日方嚴格履行《禁止化學武器公約》和中日兩國政府備忘錄規定，早日安全徹底銷毀在華遺棄化武。當前的日遺化武銷毀進程嚴重滯後於公約規定期限，銷毀工作已3次逾期，即將面臨第四次逾期。

譚克非稱，禁止化學武器組織第101屆執行理事會審議批准《2022年以後中華人民共和國境內日本遺棄化學武器銷毀計畫》，充分體現了國際社會對日遺化武銷毀問題的重視和支持。中方強烈敦促日方全面、完整、準確落實2022年以後日遺化武銷毀計畫，切實踐行對國際社會和中方的政治、法律承諾，加大投入、加快進程，盡早消除日遺化武危害。