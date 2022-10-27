據日本共同社報導，日政府擬考慮在年底修訂的《國家安全保障戰略》中，針對台海局勢寫明「不承認憑實力單方面改變現狀」，並可能體現「自由開放印太構想」、日美澳印「四邊安全對話」機制等政策內容。大陸國防部今天（27日）舉行例行記者會，新聞發言人譚克非大校回應，日方應履行政治承諾，不得插手台灣問題。

譚克非表示，中方注意到有關報導。一段時間以來，日方借台灣問題等涉華議題刻意炒作，粗暴干涉中國內政，渲染所謂「中國軍事威脅」，這是別有用心和不負責任的。

譚克非表示，海峽兩岸同屬一個中國，台灣是中國的一部分，50年前，日方在《中日聯合聲明》中鄭重承諾，承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府；對於中國政府重申台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分，日本政府充分理解和尊重這一立場，並堅持遵循波茨坦公告第八條的立場。

譚克非表示，日方應當遵守國際關係基本準則，履行向中方做出的嚴肅政治承諾，不得插手台灣問題。需要指出的是，日方近年來熱衷於亦步亦趨跟進他國遏華政策，以「自由開放」為名搞有針對性的「小圈子」，這有悖於地區國家求和平、謀發展、促合作的共同期待。

譚克非表示，今年是中日邦交正常化50週年。日方應當重溫初心、與中方相向而行，將「互為合作夥伴、互不構成威脅」的重要共識落到實處，推動雙邊關係始終沿著正確軌道向前發展。

譚克非呼籲，中方敦促日方以史為鑒，在軍事安全領域謹言慎行，不得干涉中國內政、損害中方安全利益，不得破壞地區安全穩定。