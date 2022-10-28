歐盟周四就一項法律達成最終定案，從2035年開始有效地禁止汽油和柴油車的新車銷售。該法律旨在加速向電動車的轉型，並解決氣候變遷問題。

歐盟各成員國、歐洲議會及歐洲執委會一致認為，汽車製造商必須在2035年實現100%減碳排。此舉讓汽車製造商無法在歐盟27國內銷售燃油車。

該協定還包括在2030年開始銷售的新車，二氧化碳排放量需較2021年水準降低55%，遠高於減少37.5%的現有目標。

到2035年，新的商務車也必須遵守減少100%二氧化碳排放的目標。

隨著監管單位加大對汽車製造商的壓力，許多汽車製造商宣布投資於電氣化。福斯汽車執行長Thomas Schaefer此前表示，從2033年起，該VW品牌在歐洲將只生產電動車。

歐盟各方談判代表在周四也同意，歐盟將起草一份提案，說明使用「碳中立燃料」(CO2 neutral fuels)的汽車，如何在2035年之後繼續銷售。

年產量不到1萬輛的小型汽車製造商可以談判更低標準的目標，到2036年才實現零碳排要求。