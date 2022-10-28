美國商務部7日對中國祭出新一輪出口管制，禁止美國企業支持中國高階晶片生產，同時禁止第三國企業以美製設備為中國客戶服務，除非取得美方批准，恐重創中國晶片業發展。但最新傳出中國突圍晶片封殺，德國打算批准晶片商Elmos出售給中資企業。

根據德國媒體《Handelsblatt》報導，德國經濟部正在審查Elmos將晶片廠出售給瑞典晶片商Silex的交易，Silex是北京賽微電子控股的子公司，預計這項計畫會在幾週內獲得批准。

Elmos主要生產汽車晶片與零件。Elmos去年12月表示，同意將晶片製造廠出售給Silex，淨購買價格約為8500萬歐元（約新台幣27億）。

德國國內安全監察機構「聯邦憲法保護局」則反對這項收購案，稱中國掌控關鍵產能足以讓北京對德國施壓。

報導提到，若此交易完成，這代表聯邦政府未採納德國情報機構的意見。Elmos、德國經濟部對此沒有做出回應。