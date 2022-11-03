中國向德國漢堡港取得其中一處碼頭持股引起西方關切。美國國務院高層透露，美國「強烈建議」勿讓中國在德國港口碼頭取得控股利益，最終才調整為較小持股。

路透社報導，中國遠洋運輸公司（China Cosco Shipping）去年提議收購物流公司HHLA在德國最大港漢堡港內3個貨櫃碼頭中其一座的35%股權，但德國聯合政府對是否放行這項交易一直意見分歧。

社民黨總理蕭茲（Olaf Scholz）三黨聯合內閣中，綠黨與自由民主黨兩個較小的執政夥伴都反對這筆交易，但德國上週還是批准將這個港口碼頭24.9%股權售給中遠，入股比例低於當初計畫。

由於持股比例低於25%，這項交易無需聯邦政府批准。

不願具名的美國國務院高層說：「德方很清楚我們強烈建議，別讓中方持股取得控制權，一如當時你們所見的調整，確實沒讓中方持股過多。」

另一名國務院官員補充，確保漢堡市與港口本身的多數持股仍在德方手上很重要，「這是我們想向七大工業國集團（G7）全體及世界所設的一道標準」。

德國總理蕭茲即將率商界赴中國訪問，成為中共20大後首個到訪的G7領袖，這時曝光美國介入中資購買德國漢堡港碼頭持股的相關新聞時機點特殊。（譯者：徐睿承/核稿：陳亦偉）1111103