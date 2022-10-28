去全聯用全支付買菜不稀奇，買基金才叫酷！台北金融科技展28日上陣，其中亮點之一即「沙盒成果專區」中的「好好證券」與「全支付」展區，好好證券營運長王克瑞指出，好好證券計劃與全支付在2023年推出線上買基金，現場不只有精彩活動，參加者還有機會抽中Apple iPad、全支付1,000全點等大獎，且在展覽期間「成功開戶申請」享基金申購0手續費「一年」優惠，婆婆媽媽絕不可錯過。

王克瑞表示，據金管會公布統計，原定2023年非現金支付6兆元的「無現金社會」計畫，可望於今年提早達標。後疫情「零接觸」模式的需求，讓消費者的理財及購物行為轉往網路。相關的智能理財與支付應用備受期待，也使線上開戶、數位投資、電子支付越來越蓬勃發展。

為積極響應和參與數位國家目標，同時宣導正確的投資方法，推廣定期定額購買基金的長期投資觀念，好好證券除「真。終身0手續費」活動外，展覽期間，將再加碼「一次定終身」優惠。只要在開戶後，一次定期定額基金申購成功，可再取得「終身」免手續費的VIP資格。

王克瑞表示，好好證券位在「沙盒成果專區」，此專區由全台首例經「金融科技創新實驗（監理沙盒）」成功修法落地的網路證券商「好好證券」，攜手今年第一起取得金管會核准「主題試辦案」的電子支付新進業者「全支付」共同合作展出。

2022年9月1日正式上線的「全支付」雖為電支新進業者，卻屢創紀錄，上線第52天會員突破200萬人。全支付也特別在台北金融科技10月28日起開始歡慶200萬系列活動，首波將攜手40家以上合作品牌狂撒好康優惠券、每逢周六日全聯加碼送，於全聯使用全支付付款，單筆消費滿千，贈1,000福利點，最高享10％回饋。

11月全支付預定推出手搖飲品聯合限定活動、雙11 PX Pay箱購限時優惠、居家零售通路包含特力屋、HOLA、hoi好好生活等3品牌實體門市同步歡慶上線，推出限時優惠、及美麗華慶聖誕接力登場。