泡麵方便又能快速填飽肚子，一名網友近日在全聯買泡麵，發現眾多泡麵中，只有維力炸醬麵售價標籤旁放了一張徵才紙卡，令他笑說，「店家真貼心，因為買維力可能都是手頭有困難的人」，貼文曝光後，網友紛紛留言，「全聯這招太狠了」，也有人說是因為維力炸醬麵是泡麵中銷售最好的，徵才紙卡放旁邊能增加曝光度。

原PO近日於臉書社團《路上觀察學院》上傳一張照片，只見一間全聯賣場泡麵區中，維力炸醬麵的售價標籤旁邊，放了一張全聯誠徵工作夥伴紙卡，上面寫助理營業員月薪2萬6800元起、計時人員時薪173元起，令他忍不住笑說，「店家真貼心，知道連泡麵都只挑維力炸醬麵的人，可能手頭上有困難」。

貼文曝光，引發1.2萬人笑翻，「全聯這招太狠了」、「超精準的廣告投放」、「難怪滿漢那區都沒有」、「精準徵才欸」、「超精準的廣告投放」、「做一小時工作可以買8個維力」、「生活有困難的話，應該要放在越南泡麵吧」、「能挑有附碗的泡麵，代表沒有很困難」、「手頭有困難的，會挑10元的印尼炒泡麵」。

留言中也有人表示，維力炸醬麵的銷售量較其他泡麵好，把徵才紙卡放在維力炸醬麵旁，可增加能見度，「吃維力不一定是沒錢喔」、「是因為維力銷售好，曝光度高」、「因為買維力的人多啊」。