據金管會公布統計，原定2023年非現金支付6兆元計畫，可望於今年提早達標，8月電子支付會員人數突破1800萬人，各縣市政府積極推動「無現金社會」，加速目標達成。全聯旗下全支付推出後，會員人數持續超預期成長，正式上線後第52天，10月22日會員人數突破200萬人。

為歡慶200萬會員目標達陣，全支付推出系列活動，10月28日起至12月1日，全支付與40多家品牌攜手同慶，每逢周六日全聯加碼送，於全聯使用全支付付款，單筆消費滿千元，贈1000福利點，最高享10%回饋；11月全支付也預定推出手搖飲品聯合限定活動、雙11 PX Pay箱購限時優惠、居家零售通路包含特力屋、HOLA、hoi好好生活等3品牌實體門市同步歡慶上線，推出限時優惠。

全支付首波將於10月28日起跑，發出好康優惠券，合作品牌如：屈臣氏、全國電子、西堤、陶板屋、品田牧場、藝奇、初瓦、聚日式鍋物、尬鍋台式潮鍋、青花驕、嚮辣、和牛涮、肉次方、享鴨、THE WANG、莆田、丰禾台式小館、來滋烤鴨等40家以上合作品牌。消費者可透過PX Pay App好康優惠券專區，領取全支付合作品牌優惠券，即享有如消費折抵、滿額贈、指定商品折扣等。