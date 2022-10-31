大陸國家統計局今日公佈10月份製造業採購經理指數（PMI），為49.2％，比上月下降0.9個百分點；從分類指數看，構成製造業PMI的5個分類指數均低於臨界點（50％）。非製造業商務活動指數為48.7％，也比上月下降1.9個百分點。

據央視新聞，10月份生產指數為49.6％，比上月下降1.9個百分點，表明製造業生產有所下降。新訂單指數為48.1％，比上月下降1.7個百分點，顯示製造業市場需求繼續減少。

原材料庫存指數為47.7％，比上月上升0.1個百分點，代表製造業主要原材料庫存量降幅略有收窄。從業人員指數為48.3％，比上月下降0.7個百分點，表示製造業企業用工景氣度有所降低。供應商配送時間指數為47.1％，比上月下降1.6個百分點，表明製造業原材料供應商交貨時間繼續放慢。

10月非製造業商務活動指數為48.7％，是7月以來連續第4個月下降。

從行業情況看，水上運輸、電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務等行業商務活動指數位於55％以上較高景氣區間；零售、道路運輸、航空運輸、住宿、餐飲、租賃及商務服務等行業商務活動指數低於45％。

銷售價格指數為48.1％，比上月下降0.1個百分點，低於臨界點，表明非製造業銷售價格總體水平繼續下降。從業人員指數為46.1％，比上月下降0.5個百分點，代表非製造業企業用工景氣度繼續下降。

10月份，綜合PMI產出指數為49.0％，比上月下降1.9個百分點，落至臨界點以下，表明企業生產經營活動總體有所放緩。