苗栗縣警察局竹南分局31日指出，後龍分駐所29日深夜11點51分，前往台72線西向快車道後龍路段約2公里處，協助處理石虎路殺事件，根據苗縣府農業處統計，10月台72線已經發生第2起石虎路殺事件，後續將報請公路總局，研擬防治路殺措施。

後龍分駐所楊旭中當天晚上率員警立即趕赴現場，發現有疑似石虎的動物遺體躺在道路上，隨即通報苗栗縣動物保護防疫所前來確認處理，因該路段車速較快，為確保行經人車及處理人員們的安全，員警們立即進行警戒及交通指揮。

根據苗縣府農業處統計，這是苗栗今年第7起石虎路殺案件，也是台72線10月以來第2起石虎路殺，而遭撞擊死亡的石虎遺體，已經送往農委會特有生物研究保育中心研究利用。

竹南警察分局表示，石虎是臺灣瀕臨絕種保育類動物之一，彌足珍貴，而石虎喜歡在晨昏和夜間活動，呼籲用路人於行經石虎常出沒區域時，請依速限駕駛車輛外，並提高警覺注意周圍人車物，以確保行車安全並避免動物路殺事件發生。