日本官方預計在周一即將宣佈，10月為支撐日圓所投入的外匯干預數據，很可能達到創紀錄水準。市場急切地想知道，並尋找日本當局進一步干預日圓的線索。

東京貨幣市場交易商所彙編的一項估計，日本在10月21日和24日兩個交易日可能花費了創紀錄的5.4兆日圓(約249億美元)，對日圓進行干預；當時日圓在21日一度跌到151.94的近32年低價。

日本在上個月投入了2.8兆日圓，並為首次進行外匯干預。而此次的規模幾乎為上個月的兩倍。

日本的外匯干預資料，包括月底公佈的月度資料，以及季度報告中公佈的日均支出資料。外界正密切關注這些數據，從希望中尋找日本在干預外匯市場時願意投入多少資金的線索。

日本財政部將在周一晚間7點公布9月29日至10月27日的一個月之間支出資料。

周一的資料將受到外界注意，因為日本財政部在10月沒有提出說明，是採取秘密干預的行動。在上個發生日圓急貶的事件後，日本官方是在事後證實外匯干預行動。

不過儘管市場熱衷於觀察日本願意在多大程度上進行干預，但毫無疑問，至少在可預見的未來，日本擁有足夠的資源繼續進行市場干預。

事實上日本負責匯率事務的最高官員Masato Kanda曾表示，日本當局執行干預的資源是無窮的。