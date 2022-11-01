近期兒童感染呼吸道疾病遽增，導致醫院急診塞爆，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，不少家長帶發燒的孩子，在急診室等了一個多小時後情緒爆炸，但這些家長的共通點就是孩子的病況都是輕症，但急診是處理急重症用，沒有立即生命危險的病患只能等，感嘆要讓所有民眾都了解這個觀念根本不可能。

謝宗學今（1）日凌晨於個人臉書粉專指出，兒童急診病患多到看不完，只能盡全力消化新病患，同時抓緊時間處理留院觀察的病患，沒想到一名家長等得不耐煩，見到他劈頭就罵「我孩子發高燒才帶他來急診，等了一個多小時才看到診，你們這裡算什麼急診？」謝宗學壓抑情緒安撫對方，「現在全台灣的兒童急診都暴滿，不管去哪一間急診室都要等，況且在你來之前，還有很多病患也發高燒，傷檢級數一樣時只能按照順序等。」

但該名家長聽完說明反認為謝宗學態度很差，並問可否馬上替孩子打退燒針，謝宗學又說，「為預防過敏性休克的風險，衛福部在多年前就已明文禁止給兒童打退燒針，現在只能使用口服藥或肛門塞劑。」家長憤怒質問，「那我帶孩子來急診做什麼？在家裡給他喝退燒藥水或塞肛門就好？」

謝宗學坦言，當下已不想再跟這名家長多說什麼，因為孩子發燒最重要的是找發燒原因，到醫院就醫不是為了退燒，且剛發燒數小時的病人到院，通常都是先問診、身體理學檢查、診斷、衛教、開藥、預約回診時間，再讓病人離院。

謝宗學表示，會這樣抱怨的家長都有一個共通點，就是孩子的病況都屬輕症，根本不需要到急診的程度，急診不是門診替代單位，而是處理急重症用，他感嘆要讓所有民眾都了解這樣的觀念根本不可能。

謝宗學說，目前是各種兒童感染症齊發的時期，輕症到急診只能等醫師、護理師處理完重症患者後，才能得到服務，等待時間無法估算，不要認為到急診看診就能得到快速醫療，沒有立即生命危險的病人，只能花時間等待，沒有例外。