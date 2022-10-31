現代人普遍早熟，第一次性經驗也發生的越來越早，一名24歲的女網友表示，近日到婦產科看診，她向醫師說自己沒有性經驗，沒想到對方驚訝地連問兩次「24歲沒有性行為？」醫師的態度令她難過地說，「我犯了什麼滔天大罪嗎？我真的快哭了。」她的遭遇引發網友討論，紛紛怒轟「這個醫師也太沒水準」。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，27日上午去婦產科看醫診，女醫師詢問她近期有沒有性行為，她表示沒有後，就被安排到旁邊病床內診，她以為女醫沒聽清楚，又再次說「我沒有過性行為」，女醫看著她的病歷，用很驚訝的語氣連問兩次「24歲沒有性行為？」

原PO表示，能理解婦產科醫師都會問這問題，「但沒有過性行為是犯了什麼滔天大罪嗎？24歲沒有性行為是不正常的事嗎？我不知道她為什麼會用這麼藐視的態度。」女醫師替她檢查後發現有子宮內膜異位問題，原PO擔心詢是否會影響生育，醫師不耐煩地說「呃，妳現在還年輕啦！未來再說。」

原PO說，即便治療或吃藥對子宮內膜異位沒有幫助，但做為醫師也不該這樣回覆病患，「我真的很受傷，也很難過，騎車回家都快哭了」。

原PO的遭遇曝光，網友紛紛安慰，「有夠瞎，今天就算妳一輩子都沒有性經驗，她也不該是這種態度」、「換間診所檢查，然後找個好朋友一起去」、「這間診所的醫師也太不專業了吧！感覺超差，建議妳換別間看」、「這醫師也太沒水準了吧！沒有發生性行為不代表什麼啊！尊重自己、愛自己很好，別難過」。